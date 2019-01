SanitàdiTutti, la terza edizione il 23 marzo all'Istituto degli Innocenti

Il 23 marzo prossimo si terrà a Firenze, all'Istituto degli Innocenti, la terza edizione di SanitàdiTutti, giornata di partecipazione rivolta a operatori, amministratori locali e cittadini. Il tema di quest'anno sarà il bilancio degli obiettivi raggiunti. Una novità rispetto alle precedenti edizioni: la giornata sarà preceduta da una serie di incontri preparatori.

"Per me sarà come sempre un importante momento di confronto con chi quotidianamente presta il suo servizio al sistema sanitario regionale e con chi ne usufruisce - dice l'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi - Ma non solo: quest'anno sarà l'occasione per fare un bilancio sulla realizzazione delle proposte avanzate negli anni precedenti. Siamo infatti vicini alla conclusione della legislatura e SanitàdiTutti diventerà l'opportunità per fare il punto sulla realizzazione degli impegni presi".

Anche quest'anno verrà mantenuta l'organizzazione per tavoli tematici, ma è stata introdotta, appunto, una novità: gli incontri preparatori alla giornata conclusiva. Gli incontri, suddivisi per singoli tavoli e fissati in date diverse, si svolgeranno a Firenze, nella sede della Regione Toscana di via Alderotti 26/N, alla presenza dei coordinatori.

Qui di seguito i titoli dei tavoli e il calendario dei relativi incontri preparatori.

L'iscrizione è obbligatoria e gratuita, e va fatta entro il 31 gennaio. Sarà possibile iscriversi direttamente al tavolo relativo al tema che più interessa.

L'iscrizione sarà possibile fino ad un massimo di 25 partecipanti per tavolo.

Per le iscrizioni, vai alla pagina di SanitàdiTutti sul sito della Regione Toscana.

Tavoli tematici e calendario degli incontri preparatori

sede incontri: Auditorium regionale di via Alderotti 26/N, Firenze

Corretto uso dei farmaci e dispositivi medici, appropriatezza delle cure

4 febbraio 2019 ore 10.00

Reti cliniche

4 febbraio 2019 ore 12.00

Integrazione e coordinamento delle cure tra ospedale e territorio

11 febbraio 2019 ore 10.00

Sanità digitale – Fascicolo Sanitario Elettronico

11 febbraio 2019 ore 12.00

Le liste di attesa: stato dell'arte e futuro

18 febbraio 2019 ore 10.00

Promozione della Ricerca e Sperimentazione Clinica nel Ssr

25 febbraio 2019 ore 10.00

Rete pediatrica

25 febbraio 2019 ore 12.00

Percorso socio sanitario per la non autosufficienza

4 marzo 2019 ore 10.00

Produttività e motivazione del personale

4 marzo 2019 ore 12.00

Zona distretto: nuove caratteristiche e funzioni

11 marzo 2019 ore 10.00

Nuovi modelli organizzativo-assistenziali delle professioni sanitarie

11 marzo 2019 ore 12.00

Per informazioni: segreteria.sanitaditutti@regione.toscana.it

Fonte: Giunta Regionale

