Scandicci-Tuttocuoio, poker dei Blues: è secondo posto per i pontaegolesi

Brutta batosta per il Tuttocuoio durante il 'derby' con i 'Blues' dello Scandicci: finisce 4-1 allo stadio 'Turri' con gol di Martini, Sinisgallo e iniziale doppietta di Ferretti. Peccato per i pontaegolesi perché l'avvio aveva fatto ben sperare: Bianciardi al quarto d'ora del primo tempo aveva posto il suo sigillo per un match che però è virato in tutt'altra direzione. L'ex Viareggio Ferretti ha subito pareggiato i conti poco dopo e allo scadere del primo tempo regolamentare ha pure segnato il vantaggio. Al 62' e al 72' il poker è stato servito: una grande iniezione di fiducia dopo 5 sconfitte consecutive. L'ultima vittoria risaliva al 2 dicembre contro la Massese. I ragazzi di Masini invece si assestano al secondo posto in attesa del match di domenica contro la diretta concorrente, l'ora sola in classifica GhiviBorgo.

