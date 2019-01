Scappa dai carabinieri e finisce nel fossato, 22enne arrestato a La Rotta

Un 22enne marocchino è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio dopo aver tentato la fuga in via San Gervasio, zona La Rotta. Dopo essersela data a gambe, il giovane è rimasto bloccato in un fossato. I militari della stazione di Pontedera l'hanno arrestato durante un servizio di controllo del territorio e prima l'hanno trasferito al pronto soccorso dell'ospedale 'Lotti' di Pontedera per le ferite che si era procurato. Il ventenne se l'è cavata con tre giorni di prognosi. Una volta in camera di sicurezza, sarà giudicato in tribunale con un processo per direttissima.

