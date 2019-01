Sicurezza stradale, Circusbandando alla scuola di Stabbia

L’Associazione “VORREI PRENDERE IL TRENO” presenta l’allegra e coinvolgente Educazione Stradale di CIRCUSBANDANDO. Paco Paquito presenteranno lo spettacolo “QUANTA FRETTA! Ma dove CORRI?” Educazione Stradale per non fare e non farsi del male, viaggiando con gusto al ritmo più giusto.

Dopo il 1° appuntamento avvenuto alla Scuola di Bassa con la partecipazione di tutti gli alunni alle due repliche effettuate nel corso della mattinata di Martedi 15 Gennaio, ecco che arriva la 2a tappa di questo interessante percorso coinvolgendo la Scuola Primaria di Stabbia. Lo spettacolo si terrà nella mattinata di Venerdi 18 Gennaio alle ore 10,15 presso il Salone della Casa del Popolo di Stabbia.

