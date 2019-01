Teatro di Casalguidi, va in scena 'Villino La Quiete'

In attesa della programmazione ufficiale, come sempre stilata in collaborazione con l’Associazione Teatrale Pistoiese, la stagione teatrale del Francini di Casalguidi verrà inaugurata con lo spettacolo “Villino La Quiete”, a cura della Compagnia Sesamo e Cartamo.

A Villino La Quiete, sulla montagna pistoiese, arriva una nuova paziente, accompagnata dalla figlia, che tenta di farle piacere la casa di riposo. Ospiti, pazienti, sorelle, mogli, preti, presidenti, venditori, cantanti e infermieri renderanno l'impresa molto difficile. L’appuntamento è per Sabato 19 Gennaio alle ore 21.00.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Serravalle Pistoiese