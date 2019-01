Tesseramento e iniziative 2019, assemblea pubblica di Anpi Certaldo

L’ ANPI Certaldo convoca un’assemblea pubblica per sabato 19 gennaio ore 15 presso i locali dell’Associazione Polis, in viale Matteotti n.51 (sala Auditorium). Sarà l’occasione per lanciare la campagna di tesseramento 2019 e presentare le prossime iniziative che vedranno un coinvolgimento importante delle nostre scuole: il tema guida del tesseramento 2019 è “l’umanità al potere” perché è ora di prendere parte attiva contro chi minaccia e vorrebbe stravolgere la convivenza civile e i valori e i principi della Costituzione.

Tutti gli antifascisti sono invitati a partecipare per collaborare attivamente all’interno della nostra associazione.

Anpi Certaldo

Tutte le notizie di Certaldo