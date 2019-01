Villa Petriolo, visita del sindaco Rossetti: "Recupero virtuoso"

Il Sindaco di Cerreto Guidi si è recato nei giorni scorsi nella Villa Petriolo dove è in atto un investimento importante che punta al recupero dell’area che ha al centro la prestigiosa Villa risalente al 1500.

L’intervento attivato dalla proprietà messicana della famiglia Cuadra insieme a Daniele Nannetti e all’architetto Marco Giglioli, si muoverà in uno scenario prettamente agricolo. Riattivando produzioni importanti come il vino, l’olio, gli ortaggi e gli allevamenti, Villa Petriolo sarà un centro basato sul cibo e sullo stare bene.

La struttura che prevede una parte ricettiva importante all’interno di uno scenario agrituristico, avrà 50 camere concentrate nella Villa e nei corpi vicini. I temi declinati saranno dunque quelli del food e del benessere, avendo cura di mantenere l’identità del luogo. Previsto inoltre l’utilizzo di energie alternative.

Nascerà una fattoria organica/biologica, fortemente connessa con il territorio. Una specie di porta di arrivo per visitare la zona. L’obiettivo, come rimarcato dalla proprietà, è quello di abbracciare il territorio e di promuovere in termini di marketing Petriolo e Cerreto Guidi.

La scelta di Villa Petriolo per l’investimento da parte della proprietà italo-messicana non è stata casuale.

Villa Petriolo è stata infatti scelta fra diverse opzioni per la bellezza del territorio locale e per l’ubicazione all’interno di una macroarea prestigiosa come la Toscana, mettendo insieme alcune delle caratteristiche più importanti del territorio: la storia, le colline, il vino, gli animali al pascolo, il bosco, il lago, ect.

L’intervento darà anche lavoro sul territorio; gli investitori intendono infatti stabilire una stretta sinergia con Cerreto Guidi e i suoi produttori.

“Sono venuta a Petriolo- ha detto il SindacoSimona Rossetti- perché questo importante intervento avviato da alcune settimane, ha significativi risvolti pubblici. Sono contenta per l’idea di recupero. E’già importante- ha aggiunto il Sindaco- recuperare degli immobili. Se poi, come in questo caso, il recupero si trasforma in virtuose funzioni agricole con benefici per tutto il territorio, la cosa è ancora più rilevante.

Riqualificazione, tessuto paesaggistico, rispetto ambientale, ricaduta economica per il territorio. Dentro questo recupero ci sono tanti elementi importanti destinati a dare ulteriore visibilità a Cerreto Guidi”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

