Vino italiano in Cina, convegno a Montecatini Terme

Venerdì 18 gennaio dalle 15 in sala consiliare del Municipio di Montecatini Terme si terrà il convegno IN VINO VERITAS – Scenari e prospettive per il vino italiano in Cina.

Dopo la partecipazione alla Suzhou Design Week la Sensi Vini continuerà a mettere in dialogo Italia e Cina ospitando il direttore generale della Sino Drink nel corso del convegno a Montecatini.

L’incontro di venerdì pomeriggio, alla presenza del sindaco Bellandi, del sindaco di Fiuggi Baccarini, di mister Liu, direttore generale di SinoDrink, del prof.Fusaro, sarà un’importante occasione per discutere di un importante mercato per il vino a livello mondiale.

Fonte: Comune di Montecatini Terme - Ufficio stampa

