M5S diviso a Firenze, Xekalos lascia: fonderà una lista vicina a FdI

Una specie di 'terremoto' politico colpisce il Movimento 5 Stelle di Firenze. Il partito, già nell'occhio del ciclone per le recenti dichiarazioni di Silvia Noferi, adesso vedrà allontanarsi Arianna Xekalos, militante a suo modo storica della sezione fiorentina dei pentastellati e da qualche anno consigliere comunale.

Stando a fonti vicine al M5S, il capogruppo (quasi ex...) lascerà il Movimento per fondare una lista civica in vista delle prossime elezioni, che anche a Firenze il 26 maggio rinnoveranno il Consiglio comunale. Xekalos sarà a capo di un nuovo partito che si distaccherà idealmente dal M5S.

La lista, il cui nome ancora non è stato ufficializzato, si avvicinerebbe più a destra, per la precisione a Fratelli d'Italia. Secondo Xekalos il M5S non vorrebbe il cambiamento e sarebbe ancora troppo 'vicino' all'attuale sindaco Dario Nardella. Si attendono quindi i comunicati ufficiali, ma l'addio della 28enne fiorentina al M5S è quasi scontato.

