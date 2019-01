Parte il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica di via Larini

Nell’ultima seduta di Giunta, l’Amministrazione Comunale di Capraia e Limite ha approvato il progetto definitivo del rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione di via G. e G. Larini, a Limite sull’Arno.

Si tratta della strada che, dal centro abitato, conduce al colle.

L’intervento, dal valore di 85.000 euro, si rende necessario in quanto l’attuale impianto è costituito da una vecchia linea ormai usurata che, negli ultimi mesi, ha provocato numerosi episodi di malfunzionamento ai lampioni.

La Giunta ha dato mandato agli uffici di procedere con la progettazione esecutiva e il successivo affidamento dei lavori. Visti gli atti da compiere e i tempi da rispettare, saranno necessari alcuni mesi prima dell’avvio del cantiere, ma il primo passo è stato siglato.

“Negli ultimi tempi l’illuminazione di via Larini ha causato dei disagi ai cittadini residenti e siamo dovuti intervenire molte volte per ripristinare la funzionalità. Ci siamo quindi confrontati e abbiamo deciso di avviare la progettazione e successiva sostituzione della linea attuale e dei lampioni, per risolvere definitivamente il problema. Investiremo circa 85.000 euro, una cifra importante che va ad aggiungersi ad altri interventi consistenti in via Don Bianconi, a Capraia, dove installeremo l’illuminazione, e viale Montagni, a Limite, con la sostituzione delle lampade a LED ai lampioni esistenti. Senza dimenticare, ovviamente, i nuovi lampioni a LED in via Gramsci e via Allende, per i quali partiranno i lavori ai primi di febbraio. Investire nell’illuminazione significa puntare su sicurezza e decoro della comunità”, commentano il sindaco Alessandro Giunti e l’assessore ai Lavori Pubblici Corrado Ceccarelli.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa

