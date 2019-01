Memoria, a Lucca la prima pietra d'inciampo

Domani, 18 gennaio alle 9.00 a Sant'Anna, in via Pisana Vecchia- traversa via dei Guami (dopo la pasticceria Stella) in corripondenza del civico 37, verrà posta la prima pietra d'inciampo del territorio del comune di Lucca.

Prenderanno parte all'evento: il sindaco Alessandro Tambellini; l'assessora alla continuità della memoria storica Ilaria Vietina, l'artista tedesco Gunter Demning che ha ideato l'iniziativa per depositare nel tessuto urbanistico delle città una memoria diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio; la professoressa Maria Giovanna Simoni, nipote di Elia Simoni, il cittadino lucchese al quale è dedicata questa prima pietra d'inciampo; un rappresentante dell'Isrec Lucca; due classi dell'Itc Carrara e una del Liceo Musicale.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

