Accusa malore in strada, anziana soccorsa dai vigili di quartiere

Era uscita per fare la spesa, quando all’improvviso ha accusato un malore ma è stata subito soccorsa dai vigili di quartiere che l’hanno riaccompagnata a casa sana e salva Questa brutta avventura a lieto fine è accaduta ieri in piazza Dalmazia e ha visto come involontaria protagonista un’anziana di 77 anni. La donna si trovava con le sue buste della spesa in piazza quando ha accusato un malore su una panchina. Ma sul posto era presente una pattuglia della polizia di comunità che l’ha subito soccorsa. Gli agenti hanno quindi contattato la nipote della signora. La 77enne si è poi perfettamente ripresa ed è stata accompagnata dagli agenti a casa, in via Fra’ Castoro, con le buste della spesa. La nipote li ha raggiunti durante il tragitto per assicurarsi delle condizioni di salute della nonna.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

