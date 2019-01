Al via il corso di perfezionamento 'Interventi psicologici integrati in ambito oncologico'

Al via all’Università di Pisa il corso di perfezionamento in “Interventi psicologici integrati in ambito oncologico”, un percorso formativo che si compone di 10 lezioni ed esercitazioni, con il riconoscimento di 10 cfu. Il corso è riservato ai laureati in Psicologia, Medicina e chirurgia, Professioni sanitarie, Scienze infermieristiche e ostetriche, Professioni sanitarie tecniche, Professioni sanitarie della riabilitazione, in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Dietistica, Fisioterapia, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro oppure altre lauree appartenenti a ordinamenti precedenti, riconosciute come equipollenti. Il corso sarà attivato nell’anno accademico 2018/2019 con un numero minimo di 10 partecipanti: le iscrizioni sono aperte fino al 26 gennaio e il bando è consultabile sul sito dell’Università di Pisa. Le iscrizioni sono aperte fino al 2 febbraio.

Il corso, diretto da Ciro Conversano, ricercatore presso il dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’area critica, ha l’obiettivo di formare figure professionali specializzate nella presa in carico del paziente oncologico e nel supporto psicologico dello stesso, dei familiari e verso il personale curante. Questi professionisti saranno in grado di inserirsi nell’ambito delle strutture ospedaliere, assistenziali, territoriali e domiciliari grazie alle competenze specifiche fornite e saranno capaci di progettare protocolli di ricerca in ambito psiconcologico. Inoltre, verranno forniti strumenti volti ad acquisire conoscenze pratiche circa il trattamento del paziente oncologico nella sua globalità, compreso l’aspetto multidisciplinare della cura.

Il corso è organizzato in 10 lezioni ed esercitazioni, per complessive 80 ore, corrispondenti a 10 CFU, che si svolgeranno in orario compreso tra le ore 9 e le ore 18 con inizio il 2 febbraio 2019. La frequenza minima è pari all’80% dell’intero corso.

Fonte: Università di Pisa

