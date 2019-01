Alla Badia una cena per contribuire al restauro del Martirio di San Lorenzo di Domenico Buti

Sabato 19 gennaio 2019 alle 20,30 “Cena all'Abbazia” presso la Badia di Settimo (via San Lorenzo a Settimo, 15), per contribuire al restauro della tavola raffigurante il “Martirio di San Lorenzo” di Domenico Buti (1574), organizzata dalla Proloco Piana di Settimo con il patrocinio del Comune di Scandicci. Per chi lo desidera, a partire dalle 19,15 è possibile visitare il complesso abbaziale con l'accompagnamento dei volontari della Proloco (con contributo). Info: www.prolocopianadisettimo.it fb Proloco Piana di Settimo – Scandicci .

Prenotazione obbligatoria al 3771204213

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

