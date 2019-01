Alla Libreria Colibrì presentazione musicata del libro di poesie 'Io sono vivo'

L'AUTORE: | è nato a Pontedera nel 1975. Laureato in ingegneria aerospaziale, attualmente è technical department manager. Amante della musica, fin da giovane scrive i testi per le canzoni delle proprie band. Nel 2011 fonda, insieme a Francesco Cerrai, il duo Dewey 780 col quale mette su uno spettacolo di letture di poesie e musica. A dicembre 2017 esce la sua raccolta "Sono Vivo" per la Scatole Parlanti. Partecipa ad alcuni Slam Poetry tra Firenze e Pisa. A luglio 2018 il suo libro è finalista al premio poesia città di Latina. Vive a Santa Maria a Monte (PI) insieme a sua moglie e sua figlia. Da Novembre 2018 porta in giro lo spettacolo "Sono Vivo" ispirato al suo libro.