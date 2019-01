Altro scontro diretto per l'Use Computer Gross a Varese

Da uno scontro diretto ad un altro. Dopo quello vinto con Valsesia in casa, per l’Use Computer Gross arriva a ruota quello di sabato sera alle 20.30 a Varese. Una sfida divenuta nel tempo un classico e che anche quest’anno, visto che le due squadre viaggiano a braccetto in classifica, riveste una grande importanza.

<E’ una gara complicata per diversi aspetti – attacca coach Giovanni Battista Bassi – prima di tutto per il valore dell’avversario. Come dico da tempi non sospetti, addirittura dal pre-campionato, si tratta di una squadra di prima fascia, poi c’è il fatto che è in trasferta dopo un lungo viaggio ed infine perché loro escono da un momento brutto e delicato con quattro sconfitte a fila, cosa che li spronerà ancora di più ad uscire dall’impasse. Per questo l’inizio sarà molto importante anche per scrollarsi di dosso il viaggio ed entrare subito in partita. Riuscire a reggere l’intensità sui 40 minuti sarà altrettanto decisivo. Varese ha talento e punti nelle mani, servirà una prestazione importante per portare a casa i due punti>.

Nel match di andata la Computer Gross vinse con buon margine (18 punti, 87-69) ed anche questo ha il suo peso in ottica di possibile arrivo a pari punti. Domenica scorsa la squadra di coach Vescovi ha perso ad Alba dopo una prestazione positiva e si è trattato, come detto dal tecnico biancorosso, del quarto ko a fila. Inutile dire che, anche per questo motivo, per Varese la gara riveste un’importanza del tutto speciale. L’Use Computer Gross è pronta.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

