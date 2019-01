Aoup replica ai sindacati di base, indipendenti e Nursing up

In merito agli articoli apparsi nei giorni scorsi su questioni sollevate da alcuni sindacati, è necessario innanzitutto precisare che da tempo è aperto un tavolo con tutte le organizzazioni sindacali, che oltretutto nelle ultime settimane ha registrato il raggiungimento di alcuni risultati importanti come, ad esempio, l’accordo per i passaggi di fascia a valere dal 2018. Su tutti gli altri punti segnalati sulla stampa naturalmente il confronto con le organizzazioni sindacali prosegue e le questioni saranno a breve affrontate con la nuova Direzione aziendale.

Fonte: Aoup - Ufficio Stampa

