Art.1-MDP - LeU: "E' il momento di una alternativa alla destra cascinese"

E’ arrivato il momento di ridare speranza a Cascina, per troppo tempo il nostro comune è rimasto immobile. La Giunta Ceccardi è da più di due anni al timone di un barcone alla deriva, senza aver portato avanti nemmeno un’idea di progetto e di sviluppo per il nostro territorio. Oggi, ora che finalmente la sindaca più assenteista di sempre si prepara al salto di categoria, dimostrando solo il suo opportunismo, è giunto il momento di preparare concretamente un’alternativa seria e credibile alla destra cascinese, avanzando proposte che facciano di nuovo sentire i cittadini al centro dell’attenzione. Crediamo fermamente che questa proposta debba essere impersonata da chi ha la volontà di superare i posizionamenti dei partiti vecchi e nuovi. Serve maggiore incisività, lo scenario politico è cambiato: i cittadini hanno bisogno di scelte chiare e nette, che riescano a sfidare gli oppositori, a metterli in difficoltà ed a proporre idee e visioni che trasmettano al tessuto produttivo la serenità necessaria per svolgere il proprio compito.

Vogliamo essere promotori attivi di una ampia partecipazione popolare che abbia al centro della propria azione pochi principi fondamentali: cultura dell’educazione sociale ed ambientale, sviluppo sostenibile e consumo zero del territorio, servizi efficienti per i cittadini. Bisogna essere pronti a difendere le proprie posizioni da qualsiasi tipo di attacchi strumentali, senza mezze misure. Per questo è necessario una più ampia proposta politica che racchiuda in sé tutte le sensibilità della sinistra progressista con un programma limpido, senza veti incrociati né azionisti di maggioranza. Un unico fronte compatto che possa abbattere i muri dell'odio e dell'egoismo. Oggi uniti possiamo riempire il vuoto politico e di dignità che i cittadini per bene chiedono a gran voce!

Fonte: Art.1-MDP - LeU Cascina

