Benedizione degli animali, Centrodestra Empoli al canile e al gattile

Oggi si festeggia Sant'Antonio Abate, protettore degli animali.

Come Centrodestra di Empoli siamo stati al nostro canile e gattile per incontrare queste realtà con dei piccoli doni, ascoltare i loro volontari e cercare di fare il possibile per aiutarli.

Presto un atto per incentivare le adozioni dei cani e gatti

"Come consigliere comunale- dichiara Andrea Poggianti del Centrodestra- mi sento di esprimere la mia gratitudine ai volontari. Presenterò un atto in Consiglio comunale per far sì che vengano erogati contributi da 900 euro dal Comune con un contributo una tantum di 500 euro per chi ha Isee al di sotto del 36mila euro."

