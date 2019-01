Bilancio aperto: tornano gli incontri nelle frazioni

Cinque incontri, dal 23 gennaio al 20 febbraio, per spiegare in modo chiaro e dettagliato come e dove saranno investite le risorse del Comune, affinché ogni cittadino possa comprendere, discutere e condividere il bilancio. L’amministrazione comunale di Carmignano ha promosso per il terzo anno consecutivo l’iniziativa “Bilancio aperto”, un tour frazione per frazione durante il quale il sindaco Edoardo Prestanti e gli assessori presenteranno ai cittadini il bilancio comunale di previsione 2019, approvato in tempi record lo scorso 21 dicembre 2018

"Il bilancio è un documento dal grande valore perché indica le risorse che il Comune ha a disposizione, da dove provengono e come vengono impiegate per il bene della collettività - ha spiegato il sindaco Edoardo Prestanti -. Fin dall'avvio della campagna elettorale ci eravamo presi l'impegno di garantire la massima trasparenza e di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. E’ quello che abbiamo sempre fatto e che continueremo a fare. Da qui la volontà, per il terzo anno consecutivo, di organizzare degli incontri per illustrare a tutti i carmignanesi gli elementi fondamentali del bilancio, i suoi numeri e le scelte fatte, ma anche per raccogliere suggerimenti e proposte. Tra i punti principali del bilancio che abbiamo da poco approvato, mi preme ricordare che anche per quest'anno saranno mantenute invariate tasse e tariffe comunali e avvieremo la riduzione della Tari; abbiamo confermato le risorse per il sociale, la scuola, il trasporto pubblico, la sanità, la formazione e lo sviluppo economico. Proseguiremo poi il nostro impegno nella manutenzione capillare del territorio e nella prevenzione del rischio idrogeologico".

Gli incontri si terranno tutti i mercoledì alle 21.15: si inizia il 23 gennaio in Sala consiliare; si prosegue poi il 30 gennaio alla Biblioteca comunale Aldo Palazzeschi di Seano; il 6 febbraio allo Spazio Giovani di Comeana; il 13 febbraio al Circolo Arci Ariodante Naldi di Poggio alla Malva e, ultimo appuntamento, il 20 febbraio al Circolo Arci Molinaccio di Bacchereto.

Per circa un mese, dunque, Sindaco e assessori attraverseranno il territorio per una grande campagna di ascolto e confronto sul futuro di Carmignano “partendo dai dati oggettivi e dal massimo atto di indirizzo rappresentato dal bilancio di previsione – ha aggiunto l’assessore al Bilancio Stefano Ceccarelli -. Una partecipazione attiva e responsabile alla vita pubblica inizia infatti proprio dalla conoscenza del quadro d’insieme. Durante questi cinque appuntamenti sarà quindi nostra intenzione far capire a tutti come funziona la macchina comunale e quali sono le strategie di sviluppo del nostro territorio. Un momento utile e di crescita collettiva aperto a tutti”.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Carmignano