Bilancio di previsione ok a Chiesina Uzzanese: "Nessun aumento delle tasse"

Nell’ultimo Consiglio Comunale del 2018 l’Amministrazione di Chiesina Uzzanese ha approvato il bilancio di previsione 2019 e tutti i relativi allegati. Nonostante la proroga della scadenza, siamo riusciti, come sempre grazie anche all’ottimo lavoro degli uffici, a farlo entro l’anno, evitando la gestione provvisoria e quindi risultando pienamente operativi fin dal primo giorno del nuovo anno.



Non ci sarà nessun aumento delle tasse comunali nonostante, nella manovra finanziaria dello Stato, si sia data nuovamente la possibilità di modificare le aliquote ai Comuni. Siamo fieri di poter garantire servizi ed investimenti nonostante le nostre aliquote siano da parecchi anni fra le più basse della Valdinievole: Un tratto distintivo della nostra Amministrazione che rivendichiamo con forza.

Anche tutte le altre tariffe non vedranno aumenti, ad eccezione della TARI, la tariffa sui rifiuti, che vedrà nel complesso un aumento di circa il 3%. Questo piccolo aumento è dovuto al maggior conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati nell’anno passato ed all’aggiunta di qualche servizio, come l’EcoBus, un mezzo presente sul territorio che fungerà da isola ecologica, dove si potrà portare quello che non viene ritirato, e l’app Junker. Siamo comunque fiduciosi che con il nuovo metodo di raccolta “porta a porta” diminuirà drasticamente la quantità di rifiuti indifferenziati, portati in discarica e pagati a peso, con effetti positivi sulle future tariffe.



Passando al lato degli investimenti, arriveranno i fondi per la realizzazione del campo polivalente e del relativo parcheggio nella zona retrostante le Scuole Medie. Altri €45.000 arriveranno dalla conclusione di una causa aperta con il gestore telefonico relativamente all’affitto delle antenne telefoniche: Questi fondi saranno investiti in tema di sicurezza sul territorio, così come annunciato qualche settimana fa dopo l’incontro in Questura. Per quanto riguarda le entrate relative agli oneri di urbanizzazione, anche quest’anno sono previsti 100.000€ come nel 2018 nonostante nell’anno passato si sia arrivati a incassare 160.000€ grazie all’ottimo lavoro dell’ufficio.



Nonostante i €23.000 in meno trasferiti da parte dello Stato, sono stati mantenuti gli stanziamenti per la spesa sociale, per le società sportive, per le associazioni ed è stato creato un apposito capitolo di bilancio, con 10.000€, per il Corso dei Fiori, con l’auspicio che l’associazione trovi una sede adeguata.



“Grazie allo sblocco dell’avanzo di amministrazione di fine anno – dichiara il Sindaco Marco Borgioli – ed a quanto stanziato nel bilancio di previsione, entro pochi mesi effettueremo svariati interventi sul territorio, sia come manutenzione sia a livello di nuove strutture. È notizia di pochi giorni fa che il Ministero dell’Interno ha stanziato un’importante cifra da destinare alle opere di messa in sicurezza del territorio per i piccoli Comuni. Chiesina Uzzanese riceverà 50.000€ per lavori da far partire entro il 15 Maggio.”



Amministrazione comunale di Chiesina Uzzanese

Tutte le notizie di Chiesina Uzzanese