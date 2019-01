Calamita per taroccare la scatola nera, multato camionista sull'Autopalio

La polizia stradale continua la 'battaglia' contro i furbetti. Sulla Autopalio, la Sezione di Firenze ha beccato un camionista che, per arrivare prima a La Spezia ed effettuare un nuovo carico di merce, aveva piazzato una calamita sul sensore del cambio per taroccare i dati della scatola nera e guidare, così, senza riposare a sufficienza.

La polstrada gli ha ritirato la patente, togliendogli anche 10 punti e multandolo per quasi 2.000 euro. Ora il camionista non potrà più usare il tir fino a quando non lo rimetterà in regola.

Tutte le notizie di Firenze