Incendio in tarda serata in una villetta di Calcinaia

Un camino è andato in fiamme poco prima delle 22 di ieri, mercoledì 16 gennaio, a Calcinaia. I vigili del fuoco di Cascina e Pontedera sono intervenuti in via dei Gelsi a seguito del surriscaldamento della canna fumaria di una stufa pellet, all’interno di una villetta bifamiliare costituita da tre piani in cui vivono cinque persone.

A causa di ciò si è verificato l’incendio di materiale combustibile accatastato nel sottotetto. L’intervento dei vigili del fuoco è stato reso particolarmente difficoltoso a causa del denso fumo che si è sviluppato. Il forte calore ha interessato parte del laterizio facente parte del tetto.

A titolo precauzionale, i cinque occupanti hanno trovato sistemazione per la notte da parenti e amici. L’intervento è stato ultimato intorno alle 2:30. Non ci sono stati danni a persone.

