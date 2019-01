"Ci dobbiamo credere": la svolta per l'Use Rosa secondo coach Cioni

"Finora abbiamo sempre parlato di cercare passi in avanti, a questo punto basta, serve una svolta decisa. La squadra deve capire che possiamo vincere le partite".

Mai così deciso nello scuotere la Scotti, coach Alessio Cioni. Reduce della dodicesima sconfitta sul campo di Napoli ed in un turno di campionato non certo positivo, il tecnico biancorosso fissa nuovi obiettivi alle sue ragazze.

"Finora il nostro campionato ha vissuto fasi diverse - prosegue - prima abbiamo dovuto adattarci alla nuova e difficile realtà, affrontando anche squadre oggettivamente molto più forti di noi. Poi abbiamo cercato di fare dei passi in avanti gara dopo gara, ma ora anche questo step lo abbiamo fatto ed è ora di guardare oltre. Dobbiamo credere che possiamo vincere le partite, fare uno scatto di testa, siamo pronte a farlo e dobbiamo fare di tutto per riuscirci. A Napoli abbiamo giocato bene per un tempino stando sempre avanti, poi, anche perchè gli arbitri ci hanno fischiato davvero tutto, Napoli ci ha ripreso a suon di liberi e, quando ci è passata avanti, non ci abbiamo creduto più. Ecco, è questo che non voglio più vedere".

E ora passiamo al campionato, un turno non felicissimo per la vittoria di Battipaglia a Torino. "La classifica ora dice che ce la giocheremo contro le piemontesi, cosa non facile vista la pesante sconfitta interna che abbiamo subito nel match di andata. Comunque vediamo, perchè la strada è ancora lunga e fare pronostici ora è difficile". Ultima valutazione del coach è sulle singole, a Napoli ottima prova dell'americana Huland. "Sì, è andata molto bene - chiude - oltre ai punti che ha fatto, ovviamente importanti, ha contribuito alla prestazione della squadra con molte altre cose magari meno visibili dei punti realizzati ma fondamentali. Oltre a lei molto positiva anche Alice Lucchesini, passi in avanti anche per lei".

E domenica alle 18 al Pala Sammontana arriva San Martino dei Lupari, una gara difficile nella quale si proverà a capire se l'Use Rosa sarà capace di seguire quanto detto dal suo coach.

