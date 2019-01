Comune di Serravalle: ufficio tecnico trasferito alla stazione di Masotti

Prosegue la riorganizzazione degli uffici e degli spazi di lavoro nel comune di Serravalle Pistoiese. L'amministrazione ha infatti ottenuto da RFI la concessione in comodato della quasi totalità della stazione di Masotti. La durata della concessione sarà di nove anni, rinnovabili poi per altri nove. L'immobile, dove RFI manterrà un piccolo spazio per la biglietteria e la sala di attesa, dopo i lavori di ristrutturazione accoglierà l'Ufficio Tecnico Comunale.

L’operazione permetterà di trasferire lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) dagli attuali locali, troppo angusti per le esigenze del personale e di organizzazione dell'archivio, nell'immobile di via Castracani, dove c'è l'Ufficio Tecnico ora destinato a spostarsi a Masotti. Al posto del SUE invece andranno gli uffici della Ragioneria che potrà essere così riunita con il settore Tributi all'interno del palazzo comunale, portando ad una migliore organizzazione del lavoro.

“Con lo spostamento dell’Ufficio Tecnico si conclude così l'iter di riorganizzazione sia della sede comunale di Casalguidi che della sede di Serravalle” - ha dichiarato l’Assessore al Patrimonio Federico Gorbi - “l’obiettivo era quello di rendere gli spazi di lavoro più funzionali per i dipendenti e più accoglienti per i cittadini e siamo convinti di aver raggiunto entrambi gli scopi”.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Serravalle Pistoiese