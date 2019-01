Controlli nelle aree pedonali, la Polizia Municipale ritira quattro permessi

Quattro permessi ritirati e altrettante multe. È questo l’esito del controllo effettuato stamani dalla Polizia Municipale nelle aree pedonali. Gli agenti del Reparto Zona Centrale si sono concentrati nelle aree di piazza Strozzi, via Pellicceria e via Calimala. Quattro i permessi ritirati, due invalidi e due per il trasporto merci.

Per quanto riguarda i primi, uno era scaduto nel 2016 e veniva usato dal titolare. Il trasgressore, che è arrivato mentre i vigili stavano elevando il verbale, è un 71enne della provincia di Napoli ma residente a Firenze. Per lui una multa da 42 euro perché sostava in area pedonale senza autorizzazione, il permesso è stato ritirato. Nel secondo caso gli agenti hanno notato che sul cruscotto del veicolo era esposta la fotocopia del permesso fatta dalla figlia dell’intestatario. La pattuglia ha ritirato la fotocopia ed elevato al trasgressore, anche lui arrivato sul posto, la stessa sanzione da 42 euro per sosta in area pedonale senza autorizzazione.

Rimanendo in tema permessi, gli agenti hanno sequestrato ulteriori due autorizzazioni per il trasporto merci: la prima perché utilizzata oltre l’orario prestabilito, la seconda perché scaduta a dicembre 2018. Per i trasgressori un verbale da 83 euro per la circolazione in area pedonale.

