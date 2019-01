Denuncia Fai: "In Toscana poca attenzione per i boschi: meno dell'1% di risorse dedicate"

“Il 50% della superficie della Toscana è coperta da boschi, eppure la Regione impegna molto meno dell’1% del bilancio regionale nella loro gestione. E’ evidente che dedichiamo ai nostri boschi troppa poca attenzione”.

E’ il richiamo lanciato da Patrizio Giorni, segretario generale della Fai Toscana, la Federazione dei lavoratori del settore agricolo, alimentare e ambientale della Cisl, nel suo intervento al convegno “Bosco e collettività” organizzato oggi a Firenze dal sindacato.

“Nel 1996 – ha proseguito Giorni – in Toscana lavoravano nella parte pubblica della forestazione 1200 operai delle Comunità montane; oggi siamo rimasti con meno di 400 addetti, alle dipendente delle Unioni dei comuni. Si è persa probabilmente nella coscienza collettiva la consapevolezza dell’importanza del bosco all’interno della nostra società.”

L’attenzione per questa preziosa risorsa è costantemente scemata negli ultimi decenni e ce ne ricordiamo per lo più solo quando siamo costretti dagli eventi a parlare di dissesto idrogeologico. “Una tendenza da invertire” ha detto Giorni; “ricordiamoci che il bosco per rendere al meglio i propri preziosi servizi alla collettività ha bisogno di un’attenta e sapiente opera di cura e di manutenzione da parte dell’uomo. Ricordiamoci cosa è successo, a settembre, sul Monte Serra: oggi se vogliamo che quei boschi riprendano a dare un contributo alla società occorre l’intervento dell’uomo nella fase di ripristino e rimboschimento.”

“Dobbiamo chiederci con onestà – ha concluso Giorni – se è possibile coniugare la sostenibilità ambientale con il disimpegno morale ed economico verso i nostri boschi. Se conveniamo sull’importanza di questa risorsa, beh allora occorre investirci risorse umane, formative ed economiche. Sapendo che i soldi spesi per il bosco (se spesi bene) sarebbero il più straordinario degli investimenti, capace di ripagarci con lavoro, benessere, ambiente e sicurezza.”

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Toscana