Dhl ancora in campo con il Bisonte Firenze

Un club giovane che in pochi anni ha saputo trasformare il volley in Toscana in un patrimonio che unisce persone e passioni. Per questo DHL Express Italy, azienda leader mondiale nel trasporto espresso internazionale, ha deciso di riconfermare il suo supporto a Il Bisonte Firenze per la stagione sportiva 2018/2019, dopo la positiva esperienza dello scorso anno.

“Lo scorso anno ci siamo avvicinati a Il Bisonte Volley con un progetto mirato su alcune atlete. É stata un’esperienza molto intensa e ricca di soddisfazione, per questo abbiamo deciso di allargare la collaborazione a tutta la squadra – spiega Simona Lertora, Managing Director Marketing and Business Development DHL Express Italy -. Firenze è un territorio ricco di passione pallavolistica e capace di accogliere con successo anche grandi eventi come la tappa degli ultimi Mondiali italiani. Per questo riteniamo importante sostenere la valorizzazione di un patrimonio sportivo di tale portata”.

“Siamo felici di continuare la collaborazione con un’azienda importante come DHL Express per un’altra stagione – commenta il presidente de Il Bisonte Firenze Elio Sità -: già l’anno scorso il progetto che ha riguardato anche due nostre atlete ci ha riempito di orgoglio e di soddisfazione, adesso la partnership è stata allargata a tutta la squadra e questo dimostra la bontà del lavoro che stiamo facendo sia a livello sportivo che di crescita del movimento nel nostro territorio”.

DHL vuole divulgare i valori distintivi della pallavolo e in comune con la propria mission: velocità, affidabilità, spirito di gruppo, passione e precisione. Per questo ha deciso di stare concretamente vicino ai territori del volley dove il movimento della pallavolo è potenzialmente in crescita attraverso l’attività dei suoi principali club. Così come l’unione tra i club e i suoi fan è un gioco di squadra che rende una partita emozionante, DHL unisce le persone nella loro quotidianità e fa squadra con loro attraverso il servizio di corriere espresso che abbatte le distanze di un territorio.

DHL, dopo le partnership con la Formula 1, la MotoGP, la Formula E, il Mondiale di Rugby e la Federazione Italiana Pallavolo, vuole continuare ad unire territori, persone e passioni attraverso il volley.

Fonte: Il Bisonte Firenze - Ufficio Stampa

