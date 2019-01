Direzione regionale Pd, Bonafè: "Servono ampie alleanze per un programma comune"

Riunione della direzione del Pd toscano oggi a Firenze. All’ordine del giorno il percorso verso le elezioni amministrative in 187 comuni della Toscana.

“Le misure del governo nazionale dimostrano con i fatti che i partiti della destra e il Movimento 5 Stelle, deluse le promesse elettorali, stanno impoverendo il nostro Paese con una manovra che aumenta le tasse, riduce gli investimenti e le capacità di acquisto di famiglie e pensionati. E’ un governo che fa propaganda sulla sicurezza, ma approva un decreto, come denunciato da sindaci e presidenti di regione, che ha come unico effetto quello di trasformare migliaia di richiedenti asilo in fantasmi senza tutele e controlli alla mercé della criminalità” ha detto la segretaria regionale toscana del Pd Simona Bonafè nel suo intervento introduttivo.

“Per arginare la diffusione nei nostri territori di quel modello di governo gialloverde, servono ampie alleanze di tutte le forze, politiche, sociali e civiche, di sinistra, centrosinistra e moderate, alle quali chiediamo un confronto costruttivo che, partendo dalle cose da fare, possa arrivare alla definizione di un programma comune” dice Bonafè.