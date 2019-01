Dormono in agriturismo e scappano senza pagare, denunciati

Hanno soggiornato in un agriturismo senza saldare il conto, poi sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Pitigliano per insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita. Un 26enne e una 23enne di origine rumena, nel mese di luglio scorso, avevano prenotato un soggiorno in un agriturismo di Semproniano per un paio di notti. La coppia all'alba del secondo giorno si è dileguarta senza pagare e portandosi via anche la chiave della camera. I militari, raccolta la querela dell'albergatore, hanno così iniziato le indagini per identificarli. I due giovani, che forse hanno pensato di farla franca perché senza documenti, avevano però prenotato su booking e lasciato il loro numero di telefono. I carabinieri sono riusciti a risalire all'intestatario dei cellulari e poi alle relative identità. Si sono messi in contatto con i colleghi di Nettuno, ultimo luogo di residenza dei due, i quali oltre a confermare l'irreperibilità della coppia, hanno inviato ai colleghi toscani i documenti d'identità. Una volta mostrati all'albergatore, quest'ultimo non ha fatto altro che riconoscerli e così sono stati denunciati alla procura per insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita.

