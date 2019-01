EMBI a Radio Lady, da Boston alle Suga Mama di Beyoncé

Michele Beneforti, in arte EMBI, è un artista Electro Pop Alternative, nato in Italia ma residente a Los Angeles.

Cresce ascoltando Blues e Soul music, forma la sua Band “Hot Love Trio” a 18 anni con la quale vince 2 concorsi che gli permetteranno di aprire i concerti di noti artisti statunitensi, tra gli altri, Ray Manzarek & Robby Krieger dei “The Doors" e Robben Ford su palchi di festival nazionali ed internazionali.

Nel 2013 vince una borsa di studio ad Umbria Jazz Clinics per studiare al prestigioso Berklee College Of Music di Boston, dal quale si laurea nel 2017 in Performance. Attivo nella scena live di Boston per ben 4 anni, ottiene notevoli apprezzamenti nel panorama americano suonando con la original All-Female Band di Beyoncé, le Suga Mama, e noti artisti Gospel tra i quali, Phil Thompson, Freda Battle e Dorothy Norwood.

Nel 2018 esce il suo Ep Evolution, che sta portando in giro con il suo Evolution tour.

