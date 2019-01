Non è una rivoluzione, ma poco ci manca: l'Empoli ha annunciato di essere entrato nel mondo di Fortnite. Forse i tifosi si aspettavano una notizia diversa in fase di calciomercato, ma la società empolese ha dimostrato ancora una volta di essere al passo coi tempi. Si parla di eSports, ovverosia di videogiochi, anzi, 'del' videogioco, dato che Fortnite sta avendo un successo senza eguali.

"Empoli FC eSports è lieto di annunciare che sarà la prima società ad entrare nel mondo di Fortnite con il suo nuovo team eSports; gli Eternal Team entrano ufficialmente a far parte della nostra grande famiglia!" si legge sulla pagina ufficiale di Facebook della sezione eSports dell'Empoli. In più su Youtube si trova anche un video, che vedete in calce all'articolo. Magari per un normale tifoso dell'Empoli non sarà la notizia più clamorosa del momento, ma basta fare un giro sui social per capire che l'eccitazione per l'annuncio è molto alta tra i giovanissimi.

Che cosa è Fortnite

Di cosa si parla quando si parla di Fortnite? Non di un semplice tormentone, anche se una mossa del gioco è stata utilizzata come esultanza da Antoine Griezmann, attaccante dell'Atletico Madrid. Fortnite è una vera e propria mania, un gioco che è riuscito a attrarre giovani e meno giovani (questi ultimi in minor misura...) e che ha creato una sorta di dipendenza.

Fortnite è nato nel 2017, è principalmente uno sparatutto in terza persona e si può giocare su tutte le piattaforme. Esistono due tipologie: Battaglia Reale - più famosa col nome inglese Battle Royale - e Salva il Mondo. La prima è completamente gratuita e probabilmente è la più famosa, la seconda ha un costo che si aggira intorno a quaranta euro.

Parliamo di Battle Royale. Qui circa cento giocatori si danno battaglia per la sopravvivenza, muovendosi in una mappa completamente inventata che svaria dalle pianure a paesaggi montuosi. Come si può immaginare, ne resterà solo uno: questo Highlander del ventunesimo secolo risulterà vincitore. Tutti sono in lotta contro gli altri e potranno utilizzare diverse armi, creare costruzioni e molto altro ancora. Se in Battaglia Reale vince solo uno, in Salva Il Mondo la collaborazione è protagonista dato si gioca anche in gruppi di quattro.

Per Empoli Fortnite e non solo

L'Empoli si dimostra pioniere per quanto riguarda Fortnite, ma, come detto, ha fatto vedere più volte di essere al passo coi tempi. Da quando è nata la sezione eSports, l'Empoli non ha quasi mai sbagliato un colpo. È stata tra le prime società a mettere sotto contratto un giocatore - non la prima, in Europa il West Ham ha battuto tutti, in Italia Sampdoria e Juve sono arrivate prima - e ha organizzato molte giornate di ritrovo per i più giovani, appassionati di viedogiochi a tema calcistico.

Per molto tempo l’Empoli Fc è stato inoltre l’unico club di calcio professionistico in Italia a partecipare alle competizioni ‘Pro Club’ di Fifa, modalità nella quale si gioca 11vs11, ognuno con il suo ruolo nella formazione ed il suo joypad. Adesso, però, con Fortnite si cambia e si entra in un mondo nuovo. Non sarà Falcinelli o Kownacki, ma è un annuncio che manda tutti i tifosi più giovani in fibrillazione.

Gianmarco Lotti

