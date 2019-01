Le farmacie comunali del territorio del Comprensorio del Cuoio entrano in Farm@rete per sinergie in forma congiunta. I comuni di San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno e Fucecchio fanno squadra e raggiungono il primo accordo in Toscana di questo tipo.

Sono cinque le società coinvolte, una per Comune: Azienda Speciale Farmacie di San Miniato (capofila), la Santacroce Pubblici Servizi Srl, la Fucecchio Servizi Srl, la Civitas Montopoli Srl e l'Azienda Speciale Servizi Pubblici Locali srl. Il contratto di rete prevede di creare sinergie per la gestione, affrontare l'evoluzione delle leggi in merito, migliorare le performance e la trasparenza.

L'obiettivo è quello di raggiungere economie di scala e portare a casa accordi vantaggiosi tramite maggiore capacità contrattuale. La farmacia diverrà presidio territoriale e potrà di seguito nascere un centro comune di consulenza giuridica e fiscale.

