Formazione e inserimento nel mondo del lavoro, a Palazzo Vecchio il Campus Adaci

Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un percorso formativo e di affiancamento con aziende pubbliche e private. È l’obiettivo di Adaci che venerdì 25 gennaio nella sala d’Arme di Palazzo Vecchio presenta il Campus dedicato ai giovani dai 21 ai 35 anni. L'evento, giunto alla quarta edizione, è patrocinato del Comune di Firenze e della Città metropolitana. Giovani Campus Adaci è un progetto per avvicinare i giovani al mondo degli Acquisti e del Supply management con percorsi formativi e incontri con amministratori e manager presso aziende pubbliche e private. Il progetto si sviluppo in quattro aree: counseling, selezione di profili motivati, percorsi formativi, incontri presso aziende private e pubbliche con amministratori e manager. Adaci sostiene i giovani nella formazione con un indirizzo di specializzazione finalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro e contribuisce alle politiche attive territoriali per un futuro sostenibile. Dalle 9 alle 13 i giovani potranno farsi conoscere attraverso colloqui di gruppo e personali con esperti del settore e partecipare attivamente a tavole rotonde che mostreranno quali sono le attività degli acquisti. Al termine della giornata, alcuni partecipanti potranno essere scelti per un corso di formazione Adaci finalizzato a un migliore inserimento nel mondo del lavoro. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18, i lavori proseguiranno con ‘Adaci e le aziende tra pubblico e privato’. Adaci PA è un progetto sviluppato con Università e manager della pubblica amministrazione operanti nel settore acquisti e manager di aziende private fornitrici della PA, che ha per obiettivo l'analisi di proposte per la professionalizzazione del Public Procurement. Focus anche sul settore privato e industriale: in un mercato globale e complesso le aziende di successo, per incrementare il proprio valore competitivo, hanno la necessità di prendere decisioni rapide e corrette, sia valutando le opportunità che assumendo rischi imprenditoriali per sviluppare il business. Ci sarà anche lo spazio per le tavole rotonde ‘Il Public Procurement - Un'opportunità di sviluppo per il Paese e di qualità per i servizi ai cittadini’ e ‘Adaci Medicea - Il privato racconta le proprie esperienze di successo’. A dare il via ai lavori sarà l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re.

Adaci si propone di migliorare lo sviluppo culturale e professionale dei propri associati attraverso convegni, tavole rotonde a cui contribuiscano sia l'imprenditoria, con i propri manager, che il mondo accadamico per migliorare obiettivi, soluzioni e strumenti a supporto di una competività strategica della filiera e di una gestione consapevole del risk management.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

