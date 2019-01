Furti e rapine nel Fiorentino, arrestato presunto autore

Lesioni personali aggravate, furto, rapina e porto abusivo di coltello, questi i reati per cui è stato arrestato un 56enne fiorentino che, secondo i carabinieri di Scandicci, sarebbe l'autore di una serie di episodi criminali commessi tra luglio e settembre 2018. Sarebbe il malfattore che rapinò lo scorso 12 luglio, una donna, portandole via lo scooter ; il 29 agosto avrebbe messo a segno un furto in abitazione, il 12 settembre si sarebbe reso responsabile dello scippo di una borsa e il 26 dello stesso mese sarebbe stato sorpreso con un coltello nascosto nei vestiti durante un controllo.

