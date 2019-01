Giro del Granducato di Toscana, a Montecatini la premiazione finale

Atto finale della 20° edizione del Giro del granducato di Toscana presso il lussuoso Hotel Croce di Malta a Montecatini Terme. Praticamente al completo il parterre della sala, con tutti i premiati sia della sfida cicloturistica, che prevedeva 6 categorie in base ai km percorsi, sia di quelli a tratti cronometrati, novità del panorama ciclistico nazionale.

Le due classifiche si sono praticamente integrate, con classificati sia nella prima che nella seconda challenge che si sono trovati anche più volte sul podio. A presenziare la premiazione, presentata da Samuele Grandi, una madrina ed un padrino d’eccezione: Edita Pucinskaite Campionessa del Mondo, vincitrice di Giro d’Italia Donne e Tour de France Donne oltre ad innumerevoli gare, coadiuvata da Riccardo Magrini il popolare telecronista di Eurosport inventore del“VeglionedelTritello”.

I due personaggi del ciclismo hanno ribadito come il ciclismo amatoriale sia sempre di più rivolto al cicloturismo, al godersi la bici in compagnia attraversando la nostra bellissima Toscana. E quale miglior proposta se non quella del Giro del Granducato, che propone percorsi incontaminati, organizzazioni Top e servizi ai ciclisti di prim’ordine. Il tutto condito da quel pizzico di agonismo che sono i tratti cronometrati, percorsi in sicurezza assoluta e che dopo la loro fine fanno riaggregare i ciclisti per una passeggiata in compagnia.

Questa novità dei tratti cronometrati, con la classifica in base alla somma di tempi nelle varie tappe, dà un senso di gara a tappe molto gradita, tanto che sarà riproposta anche nel 2019 con 4 delle cinque gran fondo che la riproporranno al loro interno. Naturalmente si rinnoverà anche la sfida tra le squadre, anch’essa molto sentita, che quest’anno ha visto prevalere, sui 357 Team che hanno partecipato, l’Avis Verag Prato davanti a Bicisport Firenze ed al Pedale Pietrasantino, a conferma di come tutta la Toscana sia stata coinvolta dal Giro del Granducato 2018.

Questo il calendario 2019:

Gran Fondo Croce Rossa Lucca05 Maggio 2019

Gran Fondo Riccardo Magrini Montecatini Terme 9 Giugno 2019 Tratti Crono

Gran Fondo Edita Pucinskaite-Rosti Pistoia23 Giugno 2019

Gran Fondo CollidelTartufo San Miniato29 Settembre 2019

Freccia Geotermica Pomarance20 Ottobre 2019

Fonte: Ufficio stampa

