Per gli over 30 nasce la serata Magic: venerdì sera a ingresso libero

Una serata pensata per gli adulti dai 30 ai 50 anni, una fascia di pubblico particolare che non trova sul territorio occasioni di incontro e di svago adeguate. La nuova opportunità arriva con MAGIC che, a partire dal prossimo 18 gennaio 2019, ogni venerdì, sarà protagonista nello storico locale di Sovigliana a Vinci, in viale Togliatti, noto al target dell’iniziativa come ex Jaiss - ex PG93. L’idea è quella di un venerdì sera all’insegna di musica anni ’70-’80-’90 ma anche commerciale attuale, con spettacoli dal vivo e la possibilità di accedere al privé dove, in virtù di una collaborazione nel progetto tra i titolari del locale di Vinci e il C.Risiamo Café di Empoli, sarà aperto appositamente un bar con drink selezionati, dai vini pregiati alla vodka, allo champagne abbinati ad una proposta di abbinamenti salati e dolci. Per accedere a questa area esclusiva sarà necessaria la prenotazione del tavolo. L’ingresso alla serata, invece, sarà libero ma con selezione all’entrata a cura di personale qualificato.

“Questa iniziativa è nata dall’esigenza di offrire un servizio che, di fatto, non esisteva – spiega Simone Pacchietti, uno dei titolari del locale di Sovigliana - Ho una lunga esperienza nel settore e in questo momento storico c’è una fascia di persone, quella degli over 35 fino ai cinquantenni, che si trova in difficoltà perché anche nei locali l’offerta è incentrata sui giovanissimi. Per quanto ci riguarda, il messaggio che vogliamo dare è che da oggi esiste un’opportunità di svago in discoteca anche per loro, con un target di età adeguato e intrattenimenti pensati ad hoc, per trascorrere una serata piacevole sul nostro territorio”. Così, senza dover percorrere chilometri su chilometri in cerca di occasioni di divertimento, magari alla fine di una settimana di lavoro, il pubblico di riferimento potrà trovare a Sovigliana quello che desidera con serate, di volta in volta, diverse e arricchite da intrattenimenti studiati su misura.

“Il nostro locale è già diventato da tempo un punto di ritrovo per l’apericena – aggiunge Luigi Di Dio Faranna, proprietario del C.Risiamo Café – e la clientela di trentenni e soprattutto di quarantenni e cinquantenni spesso si lamentava del fatto di non sapere dove andare per trascorrere la serata senza spostarsi troppo. È stato per noi un input importante e da qui è nato il progetto di unire le forze per organizzare serate dedicate a loro”.

Il taglio del nastro delle serate MAGIC è in programma, appunto, per venerdì prossimo con apertura a partire dalle ore 23.00 fino alle 4 del mattino. Per l’occasione l’evento sarà animato dai due noti DJ Rico e DJ Stefano Condemi ed è prevista l’esibizione del performer Paolo Picchi che intratterrà il pubblico. E questo è solo l’inizio perché gli organizzatori hanno in serbo molte altre novità per arricchire di volta in volta i venerdì sera e renderli sempre più magici.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Vinci