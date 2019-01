I Medicei presentano la linea 'squisito gluten free' al Marca di Bologna

I Medicei in fiera al Marca. La storica azienda di Montelupo Fiorentino, che opera da oltre 40 anni nel settore della gastronomia di qualità, è infatti presente con un proprio spazio espositivo all’interno dell’importante manifestazione fieristica interamente dedicata alla marca commerciale che si tiene a Bologna il 16 e 17 gennaio. Marca è la seconda fiera in Europa del settore MDD ed è il più grande salone internazionale sui prodotti a marca del distributore.

Si tratta certamente di una vetrina illustre per l’azienda montelupina che da anni collabora con importanti realtà della grande distribuzione locale, e non solo, per portare sulle tavole piatti pronti di qualità preparati seguendo la tradizione culinaria italiana e le più innovative tecniche di produzione. Un momento importante per I Medicei per poter presentare la vasta gamma di prodotti che spazia dai piatti legati alla tradizione toscana, ormai una vera e propria bandiera per l’azienda, passando per il senza glutine, le salse, il pesto e la pasta fresca.

La continua ricerca nel settore e gli investimenti intrapresi hanno portato una significativa crescita dell’azienda che si presenta così pronta ad affrontare nuovi mercati come spiega l’amministratore unico de I Medicei, Paola De Angeli: “Siamo molto soddisfatti di essere al Marca, manifestazione leader in Italia e non solo per il food, qui arriviamo portando la nostra storia come i piatti della tradizione locale toscana, ma anche tante novità: presentiamo i prodotti freschi ‘Con gusto senza glutine’ appositamente realizzati per persone intolleranti al glutine, ma buoni e appetitosi per tutti.

La vera innovazione è ‘Squisito gluten free’ una linea preparata con ingredienti di grande qualità in cui proponiamo delle vere prelibatezze come i riccioli di pasta alla canapa. Con I Medicei cerchiamo di portare la gastronomia di qualità sulla tavola di tutti.”

Fonte: Ufficio stampa

