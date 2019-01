International Skate Awards, al Mandela Forum i campioni del pattinaggio artistico mondiale

Tornano al Mandela Forum i campioni del pattinaggio artistico mondiale. Sabato 19 e domenica 20 gennaio si rinnova l’appuntamento con International Skate Awards. La manifestazione, giunta alla nona edizione, è stata presentata oggi al Nelson Mandela Forum dall’assessore allo Sport Andrea Vannucci.

“Uno spettacolo dello sport molto amato a Firenze e non solo – ha detto l’assessore Vannucci – Un evento sui pattini a rotelle che nell’ultima edizione ha portato al Mandela Forum oltre 12mila persone nella due giorni di eventi. Ma anche uno spettacolo nello spettacolo che unisce prestazione sportiva, grande gesto tecnico e presenza di grandi campioni con un grande lavoro artistico e di coreografia”.

L’edizione di gennaio 2018 ha segnato il record assoluto di presenze, oltre 12mila spettatori complessivi nelle due giornate e una forte crescita anche delle iniziative collaterali. Il format prevede come momenti fondamentali dell’evento i due spettacoli in programma al Mandela Forum sabato 19 gennaio alle 21 e domenica 20 gennaio alle 16. Nella serata di sabato 19 è in programma la gara-show tra i protagonisti del cast con la consegna degli Awards agli atleti che si sono distinti nel corso della stagione conclusa: da Anna Remondini e Daniel Morandin per il titolo mondiale in Francia nella specialità della danza seniores, a Silvia Nemesio per il trionfo nel singolo femminile, a Asya Testoni e Giovanni Piccolantonio che hanno esordito con una vittoria nella danza juniores. Domenica 20 gennaio è in programma il musical sui pattini, un unicum nel panorama internazionale di questo sport. Il tema di quest’anno sarà ‘On The Dark Side’ con una storia ambientata tra le atmosfere psichedeliche della Londra anni ‘70 che videro nascere il mito dei Pink Floyd. Per informazioni: www.skate-power.it.

