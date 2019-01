Investì rivale in amore levandogli 4 dita, arrestato

Un 35enne di origini marocchine è stato arrestato perché pochi giorni fa ha investito con la sua auto il rivale in amore e gli ha procurato una lesione ad una mano che ha provocato a quest'ultimo l'amputazione di quattro dita. I carabinieri di Carrara che hanno arrestato il 35enne per tentato omicidio hanno ricostruito la vicenda, l'investitore dopo un violento litigio con un connazionale, con ogni probabilità per motivi passionali, lo ha travolto con la sua auto, mandandolo all'ospedale. L'investitore si è reso poi irreperibile ma è stato rintracciato ed arrestato oggi. Le indagini sono coordinate dal pm Alessandra Conforti di Massa.

