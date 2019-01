Karl Marx Oggi, conferenza a Castelfiorentino

Sabato 19 gennaio 2019, ore 17.30, a Castelfiorentino (La Stanza Rossa - Via IV novembre 2/D), proseguono gli incontri del ‘ciclo su Marx’ organizzati da tre associazioni dell’Empolese Valdelsa (Cities Café di Montelupo. BBB.Spinoza-Empoli e La Stanza Rossa di Castelfiorentino).

Sarà ospite Roberto Fineschi, filosofo senese, uno dei pochi italiani che ha seguito da vicino i lavori della nuova edizione critica delle opere di Marx e di Engels e autore di diversi saggi che contribuiscono molto a chiarire il lascito marxiano

Lo spettro Marx (200 anni dalla nascita) si è aggirato per l’Europa prima, durante, e dopo l’avvento del socialismo reale, ed è sembrato sconfitto per sempre con la caduta del Muro. Ma il neoliberismo che oggi flagella masse di popolazione mondiale costringe a ripescarlo. Se non tutto, molto del grande filosofo e ideologo tedesco può ancora servire ad opporsi alle perversioni di un capitalismo che ha demolito le conquiste sociali del '900.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino