La sosta ad Empoli si paga con un click grazie all'app Phonzie

A Empoli, da oggi è possibile pagare, prolungare o interrompere la sosta direttamente dal proprio smartphone tramite l’applicazione Phonzie.

Smart city è quel modello di città ideale dove un’amministrazione attenta si cura di impiegare la tecnologia per migliorare la vita dei cittadini, con particolare riguardo alle esigenze della comunicazione, della mobilità e del rispetto dell’ambiente. Verso tale modello, grazie all’accordo tra Input Srl-Abaco Spa e Phonzie, Empoli ha mosso oggi un passo importante, permettendo a tutti gli automobilisti di fruire dei parcheggi a pagamento locali tramite l’applicazione Phonzie (già presente in numerose città toscane come Firenze, Pistoia e Lucca). In questo modo a Empoli, come in molti altri comuni italiani, cittadini e turisti potranno risparmiare denaro, carta e soprattutto il loro tempo.

Phonzie app

Grazie a Phonzie la sosta non è più semplicemente un tagliando da pagare ma diviene un servizio da gestire, per di più comodamente dal proprio smartphone, dimenticando parchimetri, monetine, ritorni frettolosi alla vettura e tagliandi pagati per intero ma utilizzati solo parzialmente. Per usufruire del servizio sarà sufficiente scaricare l’applicazione gratuita e segnalare che la si sta usando, apponendo sul cruscotto l’apposito cartellino scaricabile online e stampabile gratuitamente.

Come funziona

L’applicazione Phonzie è compatibile con tutti i sistemi operativi smartphone; una volta scaricata, è facile iscriversi e ricaricare il proprio borsellino virtuale tramite i più diffusi metodi di pagamento (carta di credito, carta prepagata, Paypal). Quindi, una volta raggiunto il parcheggio, il GPS dello smartphone proporrà automaticamente l’area tariffaria nella quale ci si trova e, inseriti targa del veicolo ed arco orario desiderato, sarà facile acquistare la sosta con un click. Nel caso si possa tornare alla vettura con anticipo, Phonzie permette di interrompere la sosta in modo da ricevere in addebito soltanto i minuti realmente utilizzati e garantirsi così un risparmio. Qualora invece si desideri raggiungere la vettura più tardi del previsto, sarà altrettanto semplice prolungare la sosta direttamente dal proprio smartphone, evitando di dover tornare di fretta al parchimetro ed eliminando il rischio di incorrere in una contravvenzione.

Funzionalità e promozioni

Il risparmio con Phonzie inizia tuttavia già dal momento dell’iscrizione: infatti gli utenti che inviteranno un amico ad iscriversi riceveranno un credito bonus alla prima ricarica, garantendolo anche all’amico invitato.

Per le imprese è predisposta invece la possibilità di ricevere via mail la fatturazione delle soste pagate, in modo da conseguire la possibilità di detrarre l’Iva. Un’altra funzionalità molto utile è rappresentata infine dal servizio "affiliazione" che permette ad un utente "parent" di ricevere in addebito sul proprio borsellino le soste di familiari, amici o dipendenti aziendali.

Per ulteriori informazioni invitiamo a visitare il sito http://www.phonzie.eu.

