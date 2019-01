Buongiorno oggi ringrazio una nostra ascoltatrice Lella Lella per la ricetta di oggi. Lella Lella ama molto cucinare, la vedrei molto bene in qualche trasmissione di cucina a preparare i suoi piatti in diretta. Durante le feste soprattutto natalizie regala ai suoi familiari ma anche agli amici dolci e in questo caso liquori che prepara lei stessa.

La ricetta di oggi è proprio un liquore fatto in casa con le bucce dell'arancia, l'Arancello, un liquore che ha tutto il profumo del Mediterraneo. Le foto che vedete sono state concesse da Lella Lella, non solo la foto finale del piatto in questo caso della bottiglia ma anche tutto il procedimento, brava.

Molte sono le proprietà dell'arancia, ricca di vitamine C e A e anche in parte di vitamina B, aumenta la resistenza del corpo umano contro i vari agenti chimici, fisici e ambientali soprattutto d'inverno. Aumenta le difese immunitarie contro virus e batteri. Hanno un azione antiossidante sui radicali liberi e sono antistress.

Per il fabbisogno giornaliero di vitamina C basta mangiare 2 o 3 arance al giorno, meglio a spicchi perché si conserva anche la parte bianca e la pellicina che sono fonte di fibre.

Su questo sito potete approfondire la storia dell'arancio da dove viene e come dall'Asia è arrivato in occidente, e come si è evoluto nel tempo. www.colturaecultura.it/content/storia#

Su questo sito invece trovate le proprietà, le varietà, come scegliere, conservare, i rimedi della nonna, suggerimenti per la casa e molto altro, a voi scoprirlo.

www.alimentipedia.it/arancia.html

L’Arancello

Ingredienti

1 l di alcool alimentare

650 gr di zucchero

5/6 arance non trattate

1 l di acqua

Preparazione:

Lavate accuratamente le arance e asciugatele, prendete un pela patate e levate accuratamente la buccia e disponetela in una ciotola e aggiungete l’alcool e tappate. Ogni giorno agitate per qualche secondo, per 7 giorni, l’ottavo giorno scolate, prendete un recipiente mettete l’acqua con lo zucchero e mescolate fino al completo scioglimento, aggiungete l’alcool mescolate e imbottigliate. L’arancello è buono anche bevuto subito, ma dopo una settimana dalla sua preparazione sarà ancora più buono.

Lella Lella

