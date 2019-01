Lavori in Fi-Pi-Li nel tratto tra Montelupo ed Empoli est

E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, comunica che domani notte, dalle ore 00:00 alle 4:00 di sabato 19 gennaio, effettuerà un intervento urgente su una linea di bassa tensione che attraversa la Fi Pi Li nel tratto tra Montelupo ed Empoli est.

Le operazioni si rendono necessarie in seguito a un episodio verificatosi nella notte appena trascorsa con un camion che, operando sulla sede stradale non per conto di Enel e sollevando il ribaltabile, ha tranciato la linea aerea e ha provocato un disservizio elettrico, rapidamente risolto dai tecnici di E-Distribuzione che hanno installato gruppi elettrogeni.

Domani notte le squadre operative dell’azienda elettrica effettueranno la riparazione definitiva del tratto di rete danneggiato, rimuovendo anche i generatori e ripristinando il normale assetto del sistema elettrico. L’esecuzione dei lavori in sicurezza, programmati eccezionalmente in orario notturno poiché le condizioni tecniche lo consentono, richiede la chiusura temporanea, programmata persabato 19 gennaio dalle ore 00:00 alle 4:00, della strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno nel tratto di carreggiata compreso tra gli svincoli di Montelupo Fiorentino ed Empoli Est, in entrambe le direzioni.

E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione gli enti competenti, con cui sono stati condivisi tempi e modalità di intervento.

