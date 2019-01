Le ragazze della Timenet Empoli impegnate nel derby con Videomusic-FGL di Castelfranco di Sotto

Sarà un nuovo avvincente derby quello che vedrà impegnate domenica prossima 20 gennaio alle ore 17.30 le ragazze della Timenet Empoli Pallavolo sul campo di casa del PalAramini. Le ragazze di coach Luigi Cantini dovranno misurarsi con le conterranee della Videomusic-FGL di Castelfranco di Sotto.

Una partita molto particolare e delicata sia in quanto derby, sia per la fase del Campionato in cui si trovano le due squadre, al giro di boa prima che inizi il girone di ritorno. L’incontro potrebbe rappresentare una svolta e consentire alle empolesi di ambire a spostarsi nella parte alta della classifica dalla linea di mezzo in cui si trovano da qualche giornata del torneo, in ottava posizione a 16 punti, incalzate dalle avversarie pisane subito alle loro spalle con 13 punti.

“Siamo consapevoli – dichiara coach Cantini – di non aver fatto una performance all’altezza delle nostre possibilità in occasione dell’ultima partita disputata, un passo falso che non dovevamo commettere. E’ un incontro da non sottovalutare, come tutti i derby, contro un valido avversario che si trova a pochi punti da noi. Ma la grinta alle nostre ragazze, insieme alla voglia di riscattarsi, non manca per cui faremo di tutto per invertire la rotta. Quello che conta è avere il giusto atteggiamento mentale in campo”.

Le giallonere non hanno brillato nel derby di domenica scorsa che le ha viste sconfitte sul campo lucchese di Capannori dalla Bionatura Nottolini per un secco 3-0 e hanno accusato il colpo. Un risultato frutto non tanto della preparazione atletica, ma dell’atteggiamento in campo non convinto come avrebbe dovuto essere. Le capacità delle ragazze empolesi tuttavia non sono in discussione e certamente vorranno cogliere la palla al balzo di un nuovo derby, per di più in casa al PalAramini con il supporto dei loro affezionati tifosi, per conquistare quei punti che potrebbero rivelarsi molto utili all’avanzamento in classifica prima di affrontare l’impegnativo girone di ritorno.

Alle soglie della 13° giornata del Campionato, anche la Videomusic FGL di Castelfranco di Sotto si presenterà probabilmente agguerrita e spinta dalla voglia di risalire dalla nona posizione in cui si trova attualmente e che non è consona ad una squadra che, nei precedenti tornei, è riuscita a raggiungere sempre la parte alta della classifica con buoni piazzamenti. In un torneo con performance tra luci e ombre giocato sino ad oggi, la squadra di coach Alessandro Menicucci arriverà ad Empoli reduce dalla schiacciante vittoria in casa per 3-0 contro la 3M Pallavolo di Perugia che la segue in graduatoria al decimo posto con 11 punti.

Il derby di domenica si preannuncia quindi acceso e conteso come pochi sino ad oggi poiché la posta in palio è alta per ciascuno dei due schieramenti. Sulla carta, dunque, lo spettacolo per i supporters attesi al PalAramini non mancherà ma sarà il campo di gara a parlare, decretando la migliore delle due contendenti.

Fonte: Timenet Empoli Pallavolo

Tutte le notizie di Empoli