Mercato, Poggianti (Centrodestra per Empoli): "No a spacchettamento o spostamento"

Andrea Poggianti, consigliere e capogruppo de Il Centrodestra per Empoli, si è recato al mercato settimanale di Empoli nella mattinata di oggi, giovedì 17 gennaio. "Nuovamente al mercato per felicitarmi con i commercianti ambulanti per l’esclusione dalla direttiva Bolkenstein" ha poi scritto su Facebook.

"Presto scadranno le licenze, quindi Regione Toscana e Comune di Empoli riscrivano presto un regolamento che preveda anche una riduzione del canone in base a solo quanto realmente occupato dai banchi - ha continuato Poggianti -. Il mercato di Empoli ha bisogno poi di maggiore sicurezza, lotta agli abusivi ed al taccheggio. Dirò chiaramente 'no' ad uno spacchettamento o spostamento del mercato senza che vi sia un consenso della categoria a causa di un progetto stadio, di cui ancora non sappiamo nulla".

