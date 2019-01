Nasce 'Artes 4.0' per guidare il centro di competenza della Sant'Anna

35 soci fondatori per un partenariato che unisce università, enti di ricerca e aziende: si è costituita ufficialmente l’associazione chiamata a guidare il Centro di Competenza ARTES 4.0 (Advanced Robotics and enabling digital Technologies & Systems 4.0), sulla robotica avanzata e sulle tecnologie digitali abilitanti, coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna.

L’Associazione ARTES 4.0, che nello specifico è il soggetto organizzatore del Centro di Competenza ad alta specializzazione ARTES 4.0 realizzato nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0 promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, è stata costituita dai rappresentanti di tutti i 35 soci fondatori che provengono dal mondo universitario e dal settore industriale, suddivisi in 13 università ed enti di ricerca (Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, Università di Pisa, Università degli Studi di Firenze, Università di Siena, Scuola IMT Alti Studi Lucca, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Sassari, Università Campus Bio-Medico di Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Italiano di Tecnologia, European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy), un ente nazionale (INAIL), 5 grandi imprese (Trenitalia, Comau, ESI Italia, Rea Impianti, Idrotherm 2000), 5 fondazioni ed enti del terzo settore (Fondazione Don Gnocchi, Confartigianato Vicenza – Digital Innovation Hub, Meccano S.p.A., Fondazione Toscana Life Sciences, CONSEL - Consorzio ELIS per la Formazione Professionale Superiore), 4 piccole imprese (Tecnalia, T.I.M.E., Laboratori ARCHA, Pure Power Control) 7 micro-imprese e start-up (Alleantia, Certema, Mediavoice, Wisense, Stargate Consulting, LK Lab, IDEA SOC. COOP.). Ai 35 soci fondatori si aggiungono 92 tra soci ordinari, affiliati e sostenitori per un totale di 127.

L'Associazione ARTES 4.0, così composta, permetterà al Centro di Competenza di offrire servizi di altissima qualità e soddisfare i bisogni di innovazione espressi dalle imprese, in particolare PMI. Inoltre, l’adesione di INAIL, in qualità di socio fondatore, rafforza e qualifica l’attenzione verso i temi fondamentali della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici, con particolare riferimento a prevenzione, assistenza e riabilitazione.

Il Digital Innovation Hub (DIH) Toscana di Confindustria è socio sostenitore di ARTES 4.0 e contribuirà al piano delle attività del Centro di Competenza, anche avvalendosi della Rete dei DIH del Sistema Confindustria, nell’ambito dei programmi di orientamento e sensibilizzazione, supporto all’autovalutazione della maturità digitale attraverso l’utilizzo di specifici strumenti di valutazione e dimostrazione delle tecnologie. ARTES 4.0 ha ricevuto il supporto formale di 7 Regioni (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Sicilia, Liguria) e del Comune di Pontedera, che sarà la sede centrale della rete del Centro di Competenza.

“La costituzione dell’associazione ARTES 4.0 – commenta Pierdomenico Perata, rettore della Scuola Superiore Sant’Anna – è un ulteriore segnale verso lo sviluppo di una ricerca applicata capace di dialogare con i settori e con i sistemi produttivi all’avanguardia del territorio. La Scuola Superiore Sant’Anna è tra i primi atenei ad aver colto questa nuova possibilità che aprirà la strada a numerose opportunità di innovazione”.

“ARTES 4.0 si prefigura come un grande serbatoio di ricerca applicata e di innovazione – dichiara Paolo Dario, Direttore Scientifico di ARTES 4.0 – al quale potranno attingere imprese, enti, fondazioni e altri soggetti per usufruire di servizi in ambito di orientamento, formazione, innovazione e ricerca, infrastrutture e sviluppo sperimentale. L’obiettivo è costituire una rete ad alta specializzazione in grado di ascoltare, recepire e soddisfare i bisogni di innovazione espressi dalle imprese. La rete del Centro di Competenza è costituita da nodi fisici con linee produttive dimostrative e per la formazione in linea, con sistemi di robotica collaborativa, soluzioni di realtà aumentata che connettono virtualmente tecnologie, sistemi e nodi della rete del Centro di Competenza e le aziende fruitrici dei servizi. Il Centro di Competenza ha una struttura capillare che garantisce l’intera copertura nazionale e una proiezione internazionale sulle tematiche di alta specializzazione”.

“L’eccellenza delle competenze del partenariato – sottolinea Massimo Bergamasco, presidente di ARTES 4.0 - nell’ambito delle reti di comunicazione, big data, cybersecurity, cloud, industrial internet, Internet of Things e sensori interconnessi, additive manufacturing, simulazione, e modelli di integrazione aziendale, è un ulteriore asset tecnologico abilitante per il Centro di Competenza ARTES 4.0”.

