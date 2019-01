PD Casciana Terme Lari, giudizio positivo sui cinque anni di governo

L’Unione Comunale del Partito Democratico di Casciana Terme Lari si è riunita più volte in vista delle elezioni amministrative del prossimo maggio. In questo percorso abbiamo valutato ciò che è stato realizzato in questi anni dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Mirko Terreni.

In particolare, in seguito ad un’ampia illustrazione da parte di Terreni e della Giunta Comunale e dopo un esaustivo dibattito, è stato espresso pieno e unanime apprezzamento sul percorso di governo. L’Assemblea comunale, che in questi anni ha costantemente seguito i progressi sull’operato della coalizione di centrosinistra, ha potuto constatare che le risorse a disposizione sono state amministrate bene e utilizzate per lo sviluppo e il rilancio del territorio con un’importante mole di opere pubbliche realizzate. Al centro dell’azione di governo è stata posta la comunità mettendo in atto politiche ambientali, sociali, culturali, ricreative e turistiche di ottimo livello, incentrate a offrire servizi migliori e più efficienti a chi abita e viene a Casciana Terme Lari. Non certo da meno è stata l’attenzione posta alla coesione sociale con una Giunta che ha saputo affrontare con coraggio, competenza e lungimiranza, passaggi delicati per le politiche amministrative, investendo sullo sviluppo sociale ed economico del nostro comune e gestendo a pieno temi complessi e fondamentali per il nostro territorio come quello dei servizi cimiteriali e del futuro assetto delle Terme.

Durante l’Assemblea si è anche guardato al futuro: è emersa convergenza sugli obiettivi di fine legislatura e posta attenzione su argomenti come le manutenzioni su cui è stata espressa la necessità di continuare ad investire per saper rispondere alla giusta richiesta del cittadino di realizzare nuove opere pubbliche e di curare ciò che già c’è.

“In vista delle prossime elezioni – commenta il Segretario del PD, Samuele Agostini – l’assemblea comunale PD ha espresso un orientamento unanime sulla opzione di lavorare per costruire una coalizione più ampia possibile di tutte le forze di centro sinistra e di sinistra a livello comunale, che abbia come perno il PD, che è la forza politica più rappresentativa, ma che non si esaurisca alle forze politiche, e che costituisca un gruppo di lavoro aperto a tutte le realtà civiche, sociali ed associative che fanno dei propri valori fondanti l’antifascismo, lo sviluppo sostenibile del territorio (sia dal punto ambientale che politico), la solidarietà, la lotta contro ogni tipo di razzismo e di ingiustizia.”

“In base a quanto espresso e dibattuto durante questi incontri – conclude Agostini - l’Assemblea Comunale del Partito Democratico di Casciana Terme Lari ha, all’unanimità, chiesto quindi a Mirko Terreni la disponibilità a ricandidarsi a Sindaco di Casciana Terme Lari. Allo stesso tempo ha dato mandato alla segreteria di lavorare per costruire una coalizione più ampia e inclusiva possibile, sulla base di un accordo di programma che si sviluppi a partire dal riconoscimento del buon operato dell’attuale amministrazione, inserendo anche elementi di novità, nel quadro valoriale di riferimento del centrosinistra.”

Fonte: Pd Casciana Terme Lari - Ufficio Stampa

