Pd Monteriggioni: al via gli incontri per individuare il candidato sindaco

Inizieranno domani, venerdì 18 gennaio al circolo di Castellina Scalo, gli incontri nei circoli del Partito democratico di Monteriggioni per consultarsi con gli iscritti sul territorio in merito all’individuazione del candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. Un percorso di condivisione e di confronto riservato agli iscritti, fortemente voluto dall’Unione comunale Pd di Monteriggioni per capire le esigenze del territorio e per individuare il miglior candidato a primo cittadino per il prossimo mandato.

Fonte: PD Monteriggioni

Tutte le notizie di Monteriggioni