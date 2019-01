Il presidente del Brasile Bolsonaro annuncia visita a Lucca: le reazioni

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, eletto da poche settimane, ha espresso in tv a Porta a Porta il desiderio di visitare la Toscana. Bolsonaro ha infatti origini lucchesi e ha lasciato intendere che a maggio potrebbe viaggiare verso Lucca e la Versilia. Immediate le reazioni dal mondo politico, come quella del sindaco lucchese Tambellini.

Il Commissario Provinciale della Lega a Lucca, Andrea Recaldin, ha diramato la seguente nota: "Se Tambellini non lo vuole, è un problema suo. Io, invece, in qualità di Commissario Provinciale della Lega e a nome di tutti i rappresentanti della Lega eletti a tutti i livelli in Provincia di Lucca, dai Comuni al Parlamento, raccolgo con grande entusiasmo il desiderio del Presidente del Brasile Jair Bolsonaro di voler visitare la terra dei nonni ed a suggello e testimonianza di amicizia con il nuovo Governo del Brasile per quanto fatto in questi giorni consegnando all'Italia il terrorista assassino Cesare Battisti, ci dichiariamo sin d'ora disponibili ed a disposizione per organizzare la sua migliore accoglienza in tutti i nostri comuni che ci farà l'onore di voler visitare quando a maggio verrà in Italia. Saremo assolutamente felici che possa vedere e toccare con mano la storia, la cultura, le bellezze, le tradizioni di Lucca, di Viareggio, della Versilia, della Piana e della Media Valle - Garfagnana, ripercorrendo le radici della sua famiglia ed i legami tanto profondi e ben noti che uniscono da sempre l'Italia con il Brasile dove vivono milioni di italo-brasiliani. Proprio nei giorni in cui il Presidente brasiliano sarà in Toscana, in Versilia, e più precisamente a Viareggio, si terrà il Versilia Yachting Rendez Vous. Quale migliore occasione per accogliere il Presidente Bolsonaro a memoria dell'esercito brasiliano che libero' la Versilia durante la seconda guerra mondiale".

